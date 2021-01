CdS – Inter, non sei sola. Per il Barcellona mancati ricavi per 200 milioni: apertura a fondi di investimento (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Barcellona apre ai fondi di investimento La crisi economica nel calcio provocata dal Coronavirus non colpisce solo l’Inter. Molte (quasi tutte) società di calcio stanno facendo i conti con la mancanza di ricavi da stadio e tra questi c’è pure il Barcellona. Il club catalano, scrive oggi il Corriere dello Sport, conta mancati ricavi per 200 milioni di euro e, per la prima volta nella sua storia, potrebbe aprire le porte della società a fondi di investimento. “Il club catalano, di proprietà dei soci, per la prima volta offre quote e asset a investitori esterni: nel 2020 sono mancati 200 milioni di potenziali ricavi. Come rivela Bloomberg, sui ... Leggi su intermagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Ilapre aidiLa crisi economica nel calcio provocata dal Coronavirus non colpisce solo l’. Molte (quasi tutte) società di calcio stanno facendo i conti con la mancanza dida stadio e tra questi c’è pure il. Il club catalano, scrive oggi il Corriere dello Sport, contaper 200di euro e, per la prima volta nella sua storia, potrebbe aprire le porte della società adi. “Il club catalano, di proprietà dei soci, per la prima volta offre quote e asset a investitori esterni: nel 2020 sono200di potenziali. Come rivela Bloomberg, sui ...

