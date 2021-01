Cavani, “Gracias Negrito” diventa un vino in Uruguay (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo la multa e le tre giornate di squalifica ad Edinson Cavani, in Uruguay è montata la protesta per la decisione della FA. Ecco perchè un’esperta di vino ha deciso… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo la multa e le tre giornate di squalifica ad Edinson, inè montata la protesta per la decisione della FA. Ecco perchè un’esperta diha deciso… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

melinacugliari : RT @Kwizera06428241: Il #politicallycorrect del giorno. Dopo l'Amen declinato al femminile dell'on. USA, nonchè pastore metodista, ecco la… - rooyrmz : @MUnitedEs Gracias Werito dice Cavani - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: In #Uruguay ironizzano sulla vicenda relativa a #Cavani. - g_dimarzo : RT @napolista: Un vino per sostenere Cavani: si chiama 'Gracias Negrito' In Uruguay è stato chiamato così un tannat perché, a detta di chi… - napolista : Un vino per sostenere Cavani: si chiama 'Gracias Negrito' In Uruguay è stato chiamato così un tannat perché, a dett… -