Cassano: “Alla Juve sarei durato tre giorni, via da Roma per le promesse non mantenute” (Di domenica 10 gennaio 2021) L’ex calciatore Antonio Cassano è intervenuto in diretta su Twitch con Vieri e Adani, affrontando vari temi: “sarei rimasto Alla Roma fino al termine della mia carriera. Il motivo per cui me ne sono andato è perché non sono state mantenute le promesse che mi erano state fatte. Venivo da un Europeo davvero positivo e dovevo essere il futuro dei giallorossi, ma Totti lo venne a sapere e cominciarono i problemi. Il giorno di Natale mi chiamò Moratti. Quando mi disse “Ciao Antonio sono Moratti” io risposi “Sì, e io Berlusconi” – ha ammesso Cassano – La mia intenzione era di andare all’Inter, ma quando mi chiamò il Real Madrid fu impossibile dire di no. In passato il Bari si era accordato con la Juventus per cedermi, ma non volevo andarci perché ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) L’ex calciatore Antonioè intervenuto in diretta su Twitch con Vieri e Adani, affrontando vari temi: “rimastofino al termine della mia carriera. Il motivo per cui me ne sono andato è perché non sono stateleche mi erano state fatte. Venivo da un Europeo davvero positivo e dovevo essere il futuro dei giallorossi, ma Totti lo venne a sapere e cominciarono i problemi. Il giorno di Natale mi chiamò Moratti. Quando mi disse “Ciao Antonio sono Moratti” io risposi “Sì, e io Berlusconi” – ha ammesso– La mia intenzione era di andare all’Inter, ma quando mi chiamò il Real Madrid fu impossibile dire di no. In passato il Bari si era accordato con lantus per cedermi, ma non volevo andarci perché ...

