Caso Juve-Napoli, Frattini: "Decisione finale spetta all'autorità sanitaria"

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Arrivano le presidente del Collegio di Garanzia dello Sport Franco Frattini in una intervista ai microfoni di Sky Sport tornando sulla Decisione di cancellare la sconfitta a tavolino del Napoli per non essersi presentato a Torino per il match con la Juventus e togliendo il punto di penalizzazione. "In molte sentenze ho stabilito l'autonomia assoluta dell'ordinamento sportivo che deve essere salvaguardato. Ma , in Caso di pandemia in atto, è giusto che il protocollo accettato dagli organismi sportivi abbia riconosciuto il potere di Decisione finale all'autorità sanitaria pubblica. L'idea della bolla – cioè si può decidere, in deroga al divieto, di giocare in bolla -, non può essere un ...

