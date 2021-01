Cashback Natale, oltre 5,8 milioni di iscritti e rimborsi per 222 milioni. “Successo oltre le previsioni per l’incentivo alla moneta elettronica. Ora via al 2° step” (Di domenica 10 gennaio 2021) Quasi 6 milioni di italiani si sono iscritti al Cashback di Natale e hanno effettuato oltre 63 milioni di transazioni con carte e bancomat, di cui la metà per acquisti di piccolo importo (sotto i 25 euro). Sono i numeri definitivi del periodo sperimentale del programma pensato dal governo Conte per dare una spinta alla digitalizzazione dei pagamenti e allo stesso tempo combattere l’evasione fiscale. Palazzo Chigi parla di un “Successo oltre le previsioni per l’incentivo alla moneta elettronica” e guarda già al 2° step, iniziato l’1 gennaio. Durante la prima fase, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Quasi 6di italiani si sonoaldie hanno effettuato63di transazioni con carte e bancomat, di cui la metà per acquisti di piccolo importo (sotto i 25 euro). Sono i numeri definitivi del periodo sperimentale del programma pensato dal governo Conte per dare una spintadigitalizzazione dei pagamenti e allo stesso tempo combattere l’evasione fiscale. Palazzo Chigi parla di un “leper” e guarda già al 2°, iniziato l’1 gennaio. Durante la prima fase, si ...

