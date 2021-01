Cashback di Natale, 222 milioni euro di rimborsi entro il 1°marzo. In 100mila avranno cifra massima di 150 euro (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono stati 5,8 milioni i cittadini che si sono iscritti al programma nel periodo sperimentale iniziato l'8 dicembre e conclusosi il 31 dicembre. Ma il rimborso verrà accreditato sul conto corrente entro il primo marzo solo a 3,2 milioni di persone che hanno raggiunto la soglia delle 10 transazioni entro la fine del 2020 Leggi su ilsole24ore (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono stati 5,8i cittadini che si sono iscritti al programma nel periodo sperimentale iniziato l'8 dicembre e conclusosi il 31 dicembre. Ma il rimborso verrà accreditato sul conto correnteil primo marzo solo a 3,2di persone che hanno raggiunto la soglia delle 10 transazionila fine del 2020

