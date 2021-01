Casertana | nella notte furto negli spogliatoi del Pinto Alle 12 30 la gara con il Catania

(Di domenica 10 gennaio 2021)nei magazzini dellaFC. Questa mattina, alla riapertura dello stadio ‘’ in vista dellainterna con ilin programmaore 12.30, gli addetti del club rossoblu si sono trovati di fronte uno spettacolo amaro. Forzata la porta del magazzino e asportate tutte le divise da gioco, nonché gran parte delle scarpette dei calciatori rossoblu. Un gesto posto in essere da ignoti che arriva a poche ore dal calcio d’inizio del primo match del nuovo anno. LaFC resta stupita di fronte a un tale gesto e condanna fermamente l’accaduto. Le Forze dell’Ordine stanno cercando di far luce su quanto registratosi. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

