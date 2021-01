Caserta | accoltellato il deejay Joseph Capriati durante lite familiare

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 10 gennaio 2021) Non sono ancora ben chiare le dinamiche dell’accoltellamento di, che ieri è stato trasportato d’urgenza in ospedale con un polmone perforato. Adesso, fortunatamente, non è più in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, riporta Il Mattino, sarebbe stato il fratello ad accoltellare il 27enne,in litigio con la madre avvenuto per futili motivi, ed il padre di sarebbe poi addossato la colpa. Ma secondo un’altra ricostruzione, è invece stato il padre, al culmine di un litigio tra il giovane e la madre. I due infatti, stavano litigando e sarebbe ad un certo punto intervenuto i padre di, Pietro, 61 anni ed incensurato. A quel puntolo avrebbe colpito con un pugno e Pietro, in un raptus, avrebbe afferrato un coltello da cucina ...