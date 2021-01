Can Yaman assalito dai fan, ma la polizia lo multa pesantemente (Di domenica 10 gennaio 2021) Da un po’ di giorni l’attore turco Can Yaman, protagonista della fortunatissima serie di Canale 5 “DayDreamer – Le Ali del sogno”, nella quale interpreta la parte del fascinoso e intraprendente fotografo Can Divit, si trova a Roma, dove sta girando uno spot con il celebre regista connazionale Ferzan Ozpetek. Com’era prevedibile, è subito trapelato il nome dell’hotel dove soggiornava. Si tratta dell’hotel Eden a Roma, che è stato letteralmente preso d’assedio da decine e decine di fan scatenate dell’attore, le quali non aspettavano altro che di vederlo anche solo per qualche istante. Bagno di folla fuori dall’hotel di Can Yaman E alla fine è successo: Can Yaman è uscito dall’hotel e le ragazze lo hanno letteralmente assalito, cercando di avere degli autografi e di fare delle foto con lui. L’attore turco non si è tirato ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 gennaio 2021) Da un po’ di giorni l’attore turco Can, protagonista della fortunatissima serie di Canale 5 “DayDreamer – Le Ali del sogno”, nella quale interpreta la parte del fascinoso e intraprendente fotografo Can Divit, si trova a Roma, dove sta girando uno spot con il celebre regista connazionale Ferzan Ozpetek. Com’era prevedibile, è subito trapelato il nome dell’hotel dove soggiornava. Si tratta dell’hotel Eden a Roma, che è stato letteralmente preso d’assedio da decine e decine di fan scatenate dell’attore, le quali non aspettavano altro che di vederlo anche solo per qualche istante. Bagno di folla fuori dall’hotel di CanE alla fine è successo: Canè uscito dall’hotel e le ragazze lo hanno letteralmente, cercando di avere degli autografi e di fare delle foto con lui. L’attore turco non si è tirato ...

