Can Yaman a Roma, fan assembrate intorno al suo hotel: scatta la multa (Di domenica 10 gennaio 2021) Guai per Can Yaman, il bell’attore star della fortunatissima serie Day Dreamer- le Ali del sogno e Bitter Sweer- Ingredienti d’amore, si è visto recapitare una multa da 400 euro. Il motivo? L’incredibile assembramento che si è creato intorno al suo hotel mentre lui salutava le fan. Un assembramento definito totalmente in barba alle norme anti-covid, che è costato caro all’attore. Can Yaman si trovava a Roma da qualche giorno per girare uno spot pubblicitario accanto a Claudia Gerini e firmato Ferzan Ozpetek. Bagno di folla per Can Yaman L’attore, amatissimo in Italia, non ha potuto fare a meno di ripagare tanto affetto uscendo a sorpresa dall’hotel Eden per salutarle. Così si è creato un assembramento che il capo della polizia Gabrielli ha ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Guai per Can, il bell’attore star della fortunatissima serie Day Dreamer- le Ali del sogno e Bitter Sweer- Ingredienti d’amore, si è visto recapitare unada 400 euro. Il motivo? L’incredibile assembramento che si è creatoal suomentre lui salutava le fan. Un assembramento definito totalmente in barba alle norme anti-covid, che è costato caro all’attore. Cansi trovava ada qualche giorno per girare uno spot pubblicitario accanto a Claudia Gerini e firmato Ferzan Ozpetek. Bagno di folla per CanL’attore, amatissimo in Italia, non ha potuto fare a meno di ripagare tanto affetto uscendo a sorpresa dall’Eden per salutarle. Così si è creato un assembramento che il capo della polizia Gabrielli ha ...

