Campania zona gialla, De Luca rammenta le regole da seguire (Di domenica 10 gennaio 2021) In prospettiva del passaggio della Campania in zona gialla dalla giornata di domani, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato questa mattina un richiamo all'osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per l'esercizio delle attività commerciali e di ristorazione; e all'osservanza del divieto di svolgimento di eventi in presenza, con particolare riferimento agli "Open day" nelle scuole. Viene ricordato nel richiamo che gli esercenti ed utenti dei servizi ed attività commerciali sono tenuti al rispetto delle fondamentali e generali norme di prevenzione sanitaria, consistenti nel distanziamento fisico, nel corretto e continuo utilizzo della mascherina e nell'igiene costante ed accurata delle mani, e alla stretta osservanza di ogni ulteriore comportamento di massima prudenza e responsabilità.

