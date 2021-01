Calciomercato Torino, spunta la candidatura di Schone (Di domenica 10 gennaio 2021) La sconfitta per 2-0 contro il Milan interrompe una striscia di quattro risultati utili consecutivi per il Torino che, complice anche la vittoria del Genoa, torna pericolosamente in zona retrocessione. Nonostante i timidi segnali di crescita da parte della squadra di Giampaolo, il mercato invernale rimane sempre una necessità. La gara contro i rossoneri ha messo ancora in luce l’amara certezza: serve un vice Belotti in attacco. Lo stesso mister, nella conferenza stampa pre-match, ha ammesso il problema che il Toro si sta trascinando da troppo tempo. “Belotti non può morire di fatica”, le testuali parole del tecnico di Bellinzona. Nelle ultime ore, oltretutto, si è parlato addirittura di un interessamento dello stesso club rossonero per il Gallo: sembra alquanto difficile, però, pensare che il Toro possa privarsi del suo capitano. Per il reparto avanzato il nome è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) La sconfitta per 2-0 contro il Milan interrompe una striscia di quattro risultati utili consecutivi per ilche, complice anche la vittoria del Genoa, torna pericolosamente in zona retrocessione. Nonostante i timidi segnali di crescita da parte della squadra di Giampaolo, il mercato invernale rimane sempre una necessità. La gara contro i rossoneri ha messo ancora in luce l’amara certezza: serve un vice Belotti in attacco. Lo stesso mister, nella conferenza stampa pre-match, ha ammesso il problema che il Toro si sta trascinando da troppo tempo. “Belotti non può morire di fatica”, le testuali parole del tecnico di Bellinzona. Nelle ultime ore, oltretutto, si è parlato addirittura di un interessamento dello stesso club rossonero per il Gallo: sembra alquanto difficile, però, pensare che il Toro possa privarsi del suo capitano. Per il reparto avanzato il nome è ...

MatteoPedrosi : #Meité sempre più vicino al #Milan: passi avanti importanti in giornata (da lì l’esclusione del giocatore, prima co… - DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - SkySport : Milan, continua la ricerca di un centrocampista: contatti in corso per Meitè dal Torino - cicciocampari : RT @MatteoPedrosi: #Meité sempre più vicino al #Milan: passi avanti importanti in giornata (da lì l’esclusione del giocatore, prima convoca… - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA CLAMOROSO, DA TORINO CONFERMANO. LO VOGLIONO A TUTTI I COSTI, UN AZZURRO PRONTO ALL'ADDIO.… -