Calciomercato Fiorentina: domani visite mediche all'OM per Lirola (Di domenica 10 gennaio 2021) Vicina alla finalizzazione la cessione di Lirola all'OM: il laterale spagnolo della Fiorentina domani sosterrà le visite mediche La Fiorentina finalizza una cessione: i viola domani saluteranno Pol Lirola che è vicinissimo al passaggio all'Olympique Marseille di Andrè Villas Boas. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani sono in programma le visite mediche dell'ex Sassuolo e Juventus. Prandelli dunque vede partire un calciatore considerato un esubero nella rosa molto ampia dei viola. Il tecnico ha dichiarato di non riuscire ad allenare una rosa troppo ampia.

