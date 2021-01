Calcio, Supercoppa Italiana femminile: la Juventus supera 2-0 la Fiorentina. Decisiva la doppietta di Bonansea (Di domenica 10 gennaio 2021) La Juventus vince la Supercoppa Italiana femminile superando 2-0 la Fiorentina. Match winner di giornata Barbara Bonansea autrice di una doppietta. Le bianconere partono forte e al 23? sugli sviluppi di un Calcio d’angolo proprio Bonansea fa la sponda per Hurtig, che gira subito verso la porta: bel riflesso di Schroffenegger. Un minuto più tardi è Cristiana Girelli a sfiorare il gol con un gran tiro dal limite, il portiere viole risponde ancora presente. Il forcing della Juventus da i risultati sperati al 39? quando Bonansea salta Zanoli e scarica un mancino che beffa una Schroffenegger non esente da colpe. Si conclude conclude così il primo tempo. La ripresa inizia così come era ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Lavince lando 2-0 la. Match winner di giornata Barbaraautrice di una. Le bianconere partono forte e al 23? sugli sviluppi di und’angolo propriofa la sponda per Hurtig, che gira subito verso la porta: bel riflesso di Schroffenegger. Un minuto più tardi è Cristiana Girelli a sfiorare il gol con un gran tiro dal limite, il portiere viole risponde ancora presente. Il forcing dellada i risultati sperati al 39? quandosalta Zanoli e scarica un mancino che beffa una Schroffenegger non esente da colpe. Si conclude conclude così il primo tempo. La ripresa inizia così come era ...

