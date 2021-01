Bundesliga | il posticipo va al Bielefeld | 1-0 all’Herta

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga posticipo

Il Posticipo

Bentornati all’Angolo Betting su Generation Sport! Siamo pronti per i pronostici targati Superscommesse.it per la quindicesima giornata di Bundesliga. Iniziamo subito con il big match Borussia Moenche ...PRONOSTICI BUNDESLIGA Siamo pronti per i pronostici targati Superscommesse.it per la quindicesima giornata di Bundesliga. Iniziamo subito con il big match Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco: la f ...