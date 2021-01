Bufera di neve a Madrid: l'Olimpia resta bloccata, salta il derby con la Vanoli (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 10 gennaio 2021 - Non si giocherà la gara tra Vanoli Cremona e Armani Exchange Milano , match dell'ultima giornata di andata del campionato di basket di serie A in programma oggi alle 17. La ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 10 gennaio 2021 - Non si giocherà la gara traCremona e Armani Exchange Milano , match dell'ultima giornata di andata del campionato di basket di serie A in programma oggi alle 17. La ...

Alba03661914 : Cmq io domani spero in una bella bufera di neve che blocchi Francesco a Milano e via #tzvip - infoitsport : Madrid, bufera di neve: salta Atletico-Athletic - MauroDeMarco : Mi piace questa cosa che, in Spagna, alla bufera di neve abbiano dato un nome: la tempesta Filomena Sembra il titolo di un libro. - camilovesLUKE : Ma raga qua a Bologna c’è una bufera di neve in corso addio - lovelyanimehd : RT @lovelyanimehd: Inverno accogliente - Suoni rilassanti di bufera di neve e tempesta di n... -