Buddy | il pastore di Natale la trama del film su Rai Premium domenica 10 gennaio

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 10 gennaio 2021), ildiilsu Raistasera10ildiè ilscelto da Raiper la prima serata di10, un prodotto di genere sentimentale del 2014 prodotto negli Stati Uniti per il canale tv Hallmark Channel dedicato ai programmi romantici. Non essendo uscito al cinema non sono presenti dati sugli incassi. La regia delè di Terry Ingram, il titolo originale è The Christmas Shepherd.ildiladelsu Rai...