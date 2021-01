Brahim Diaz: “Siamo il Milan, vogliamo vincere sempre. Sognare si può” (Di domenica 10 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato così ai microfoni di 'Sky Sport'. Le dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS -, trequartista del, ha parlato così ai microfoni di 'Sky Sport'. Le dichiarazioni Pianeta

acmilan : ??? 'We are strong and our opponents fear us' @Brahim had his say on the season so far ??? 'Siamo forti e gli avver… - tancredipalmeri : Mah mi pare improbabile il rigore per il Milan: Belotti non può scomparire, e anche se muove la gamba destra, è Bra… - sportli26181512 : Brahim a Sky: 'Sogno scudetto? Siamo il Milan e basta questa parola per capire che vogliamo vincere sempre': Interv… - MilanLiveIT : #Milan, #BrahimDiaz : “Continuiamo così! Vogliamo fare grandi cose” ??????? #BrahimDiaz #SempreMilan - teo_acm : RT @acmilan: ??? 'We are strong and our opponents fear us' @Brahim had his say on the season so far ??? 'Siamo forti e gli avversari ci tem… -