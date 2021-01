Bonus affitti immobili: scatta la proroga del beneficio (Di domenica 10 gennaio 2021) Tra i vari interventi operati da parte del decreto Agosto, c’è anche quello in materia di Bonus affitti (art. 77). Avevamo già parlato nei mesi scorsi di come il tema affitti sia stato tenuto in considerazione dall’Esecutivo, con il decreto Cura Italia. Ora l’ultimo provvedimento messo a punto dalle forze di maggioranza amplia i beneficiari di detto Bonus affitti e proroga il periodo di riferimento entro cui poter usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad utilizzo non abitativo e affitto d’azienda. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa sapere se è sempre obbligatorio cambiare residenza, dopo aver sottoscritto un contratto di affitto come inquilino, oppure no, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News In buona ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 10 gennaio 2021) Tra i vari interventi operati da parte del decreto Agosto, c’è anche quello in materia di(art. 77). Avevamo già parlato nei mesi scorsi di come il temasia stato tenuto in considerazione dall’Esecutivo, con il decreto Cura Italia. Ora l’ultimo provvedimento messo a punto dalle forze di maggioranza amplia i beneficiari di dettoil periodo di riferimento entro cui poter usufruire del credito d’imposta per i canoni di locazione diad utilizzo non abitativo e affitto d’azienda. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa sapere se è sempre obbligatorio cambiare residenza, dopo aver sottoscritto un contratto di affitto come inquilino, oppure no, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News In buona ...

live_palermo : Bonus affitto 2021: i vantaggi per i proprietari di casa - ItsMrGiovi : Ma cos'ha fatto, da un anno a questa parte, il governo per me, giovane e studente? Università chiuse da un anno, bo… - TweetStudioPG : RT @PMI_it: Tutti i Bonus della Legge di Bilancio 2021: Bonus casa, rubinetti, smartphone, busta paga, affitti, cashless, maternità, auto e… - PMI_it : Tutti i Bonus della Legge di Bilancio 2021: Bonus casa, rubinetti, smartphone, busta paga, affitti, cashless, mater… - infoiteconomia : Bonus Affitti, arriva la proroga in Legge di Bilancio 2021. Chi sono i beneficiari? -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus affitti Bonus affitti: estensione al 30 aprile 2021 per le imprese del turismo Ipsoa Così la Raggi spende 1,7 milioni per trovar appartamenti a rom

In un bando pubblicato lo scorso 23 dicembre il Campidoglio ha stanziato 1,7 milioni di euro per cercare appartamenti a Roma e nel Lazio dove sistemare i rom in uscita dai campi. Ma l'iniziativa fa di ...

E i bonus Covid “continuano a essere ampiamente insufficienti”

"Le istituzioni non vogliano vedere, e di certo non vogliano affrontare, l’emergere delle nuove povertà", denuncia SpReAd, lo Sportello per il reddito e l'autodeterminazione che riparte lunedì: nell'a ...

In un bando pubblicato lo scorso 23 dicembre il Campidoglio ha stanziato 1,7 milioni di euro per cercare appartamenti a Roma e nel Lazio dove sistemare i rom in uscita dai campi. Ma l'iniziativa fa di ..."Le istituzioni non vogliano vedere, e di certo non vogliano affrontare, l’emergere delle nuove povertà", denuncia SpReAd, lo Sportello per il reddito e l'autodeterminazione che riparte lunedì: nell'a ...