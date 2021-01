Bonucci: “Se non vinciamo oggi vanifichiamo le vittorie precedenti” (Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci ha parlato della sfida contro il Sassuolo di questa sera: “Abbiamo un nuovo appiglio, diverso anche negli allenamenti. Il sapore della sconfitta contro la Fiorentina era arrivata in maniera brutta e servivano risposte, che sono arrivate con Udinese e Milan, ma se non vinciamo oggi quelle due vittorie non sono servite a nulla”. Il difensore bianconero ha fatto il punto sull’assimilazione dei concetti di Pirlo: “Siamo a buon punto, manca ancora qualcosina, sbagliamo ancora qualche decisione sulla linea di passaggi e ci complichiamo le ripartenze, ma i meccanismi ci sono”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Leonardoha parlato della sfida contro il Sassuolo di questa sera: “Abbiamo un nuovo appiglio, diverso anche negli allenamenti. Il sapore della sconfitta contro la Fiorentina era arrivata in maniera brutta e servivano risposte, che sono arrivate con Udinese e Milan, ma se nonquelle duenon sono servite a nulla”. Il difensore bianconero ha fatto il punto sull’assimilazione dei concetti di Pirlo: “Siamo a buon punto, manca ancora qualcosina, sbagliamo ancora qualche decisione sulla linea di passaggi e ci complichiamo le ripartenze, ma i meccanismi ci sono”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

22' - C'è molto equilibrio, le due squadre non stanno riuscendo a superare le rispettive difese. 18' - McKennie avverte un dolore, Pirlo lo richiama subito in partita e ...

Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Dybala in coppia con Ronaldo

Diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo, posticipo della diciassettesima giornata di campionato. Roberto De Zerbi, invece, deve rinunciare a Domenico Berardi e punta su Defrel, Djuricic ...

