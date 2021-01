Bollettino oggi 10 gennaio: contagi, morti e guariti regione per regione (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus, regione per regione, aggiornato a domenica 10 gennaio Appuntamento quotidiano con il Bollettino pubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Altro giorno di analisi dei dati in Italia. IL Bollettino E I NUMERI regione PER regione DI SABATO 10 gennaio 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a domenica 10Appuntamento quotidiano con ilpubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Altro giorno di analisi dei dati in Italia. ILE I NUMERIPERDI SABATO 102020 SportFace.

RiccardoLuna : Il bollettino di oggi: 19.978 nuovi casi e 483 morti. Ma se gli effetti delle misure natalizie si vedranno fra qual… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 gennaio: 19.978 nuovi casi e 483 morti - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 9 gennaio: 19.978 nuovi casi e 483 morti - pcbassignana : RT @Allerta_Meteo: Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 10/01/2021 diramato dal @DPCgov ieri 09/01/2021… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 -