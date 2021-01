Bollettino Coronavirus del 10 Gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) In data 10 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,82% (ieri +0,89%) con 2.276.491 contagiati totali, 1.617.804 dimissioni/guarigioni (+11.174) e 78.755 deceduti (+361); 579.932 infezioni in corso (+7.090). Elaborati 139.758 tamponi totali (ieri 172.119) con 63.105 casi testati (ieri 66.417); 18.627 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 13,32% (ieri 11,60% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 29,51% (ieri 30,07%, target 3%). Ricoverati con sintomi +167 (23.427); terapie intensive +22 (2.615) con 181 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.267; Emilia Romagna 2.193; Veneto 2.167; Lazio 1.746; Sicilia 1.733; Campania 1.253; Puglia 1.162. In Lombardia curva +0,65% (ieri +0,50%) con 25.011 tamponi totali (ieri 24.847 ) e 9.791 casi testati (ieri 8.061); 3.267 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 gennaio 2021) In data 10l’incremento nazionale dei casi è +0,82% (ieri +0,89%) con 2.276.491 contagiati totali, 1.617.804 dimissioni/guarigioni (+11.174) e 78.755 deceduti (+361); 579.932 infezioni in corso (+7.090). Elaborati 139.758 tamponi totali (ieri 172.119) con 63.105 casi testati (ieri 66.417); 18.627 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 13,32% (ieri 11,60% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 29,51% (ieri 30,07%, target 3%). Ricoverati con sintomi +167 (23.427); terapie intensive +22 (2.615) con 181 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.267; Emilia Romagna 2.193; Veneto 2.167; Lazio 1.746; Sicilia 1.733; Campania 1.253; Puglia 1.162. In Lombardia curva +0,65% (ieri +0,50%) con 25.011 tamponi totali (ieri 24.847 ) e 9.791 casi testati (ieri 8.061); 3.267 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi ...

