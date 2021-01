BlackRock e gli altri Con Biden la Casa Bianca diventa una succursale della grande finanza

(Di domenica 10 gennaio 2021) Washington, 10 gen – Tra dieci giorni Joseph RobinetteJunior sarà de iure il nuovo presidente degli Stati Uniti. Tutti i democratici del mondo possono tirare un bel sospiro di sollievo: finalmente Donald Trump sarà fuori dai giochi. Tuttavia, qualcuno ha rovinato la festa ai progressisti dinostra. Sul sito de Il Fatto Quotidiano appare un articolo che stupisce tutti: “Laassomiglia sempre di più ad unadi”. Secondo l’autore dell’articolo Mauro Del Corno, “il colosso finanziario avrà uomini di fiducia nelle posizioni chiave quando si tratterà di decidere su materie come la regolamentazione”. L’elezione di, dunque, non dispiace affatto ai poteri forti. Senza voler ...

Bohemian_322 : La Cina e i comunisti governano gli Stati Uniti: olio su tela - DMALAGIGI2 : RT @73Orlando73: #BlackRock scala la #WhiteHouse È successo. La Finanza ha definitivamente fagocitato gli Stati Nazionali. Complimenti a… - MarceVann : RT @73Orlando73: #BlackRock scala la #WhiteHouse È successo. La Finanza ha definitivamente fagocitato gli Stati Nazionali. Complimenti a… - Silvano05230100 : RT @73Orlando73: #BlackRock scala la #WhiteHouse È successo. La Finanza ha definitivamente fagocitato gli Stati Nazionali. Complimenti a… -

Ritengo inconcludente ammassarsi nella condanna di quanto accaduto a Washington l’altro giorno. Come se non fosse chiaro già da anni quale sia la situazione degli U.S.A. e non avessimo assistito a ben ...Cresce la pattuglia degli ex dirigenti del colosso finanziario Blackrock che andranno ad occupare posizioni chiave nel nuovo governo statunitense guidato da Joe Biden. E Janet Yellen incassa 7 milioni ...