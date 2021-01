Biathlon | la Russia fa saltare il banco nella staffetta mista di Oberhof Beffata la Norvegia | Italia al settimo posto

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) La primastagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 diregala subito enorme spettacolo. A(Germania) la tradizionale prova con quattro frazionisti di entrambi i sessi vede infatti il ritorno della grande, che torna sul podio per la prima volta dall’oro iridato di Alexander Loginov agli scorsi Mondiali e trionfa in maniera incredibile. Il quartetto comda Uliana Kaisheva, Svetlana Mironova, lo stesso Loginov e Eduard Latypov ha chiuso il cerchio in maniera perfetta e con sole sette ricariche ha beffato in volata la favoritissima(Ingrid Tandrevold, Marte Roeiseland, Johannes Dale, Sturla Laegreid) che ha dovuto ricorrere allo stesso numero di ricariche. Il finale è stato davvero al cardiopalma, con quattro nazioni in ...