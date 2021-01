Benevento-Atalanta, videoanalisi. Dal grande rischio al gol che ha chiuso la partita, tutto in un’azione da studiare (Di domenica 10 gennaio 2021) Ecco qui la videoanalisi di Benevento-Atalanta. Nei cinque video che seguono, il commento generale con la tattica della partita, la prima occasione di Gosens, gli inserimenti di Toloi, il possibile gol del Benevento, il contropiede per il gol di Zapata, … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 10 gennaio 2021) Ecco qui ladi. Nei cinque video che seguono, il commento generale con la tattica della, la prima occasione di Gosens, gli inserimenti di Toloi, il possibile gol del, il contropiede per il gol di Zapata, …

Atalanta_BC : ?? Il nostro 11 titolare! ???? Our #StartingXI to face Benevento! ? Presented by @Plus500 #BeneventoAtalanta… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - Fprime86 : RT @SkySport: 'TIRO DI MURIELLL?? Gol pazzesco di un giocatore pazzesco?' ? All'86 Muriel colpisce: Ilicic riparte, il colombiano segna col… - ilGazzettinoves : #Benevento – Atalanta 1-4, poker dei bergamaschi al “Vigorito” - Fuorigioco7 : Il Milan torna subito a vincere dopo la caduta contro la Juve. L’Atalanta si conferma una macchina da goal contro i… -