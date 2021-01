Belen Rodriguez, posta una foto su Instagram, ma non è sua: la risposta dell’influencer russa (Di domenica 10 gennaio 2021) A finire al centro dell’attenzione del web è Belen Rodriguez, volto noto sia nel gossip che sui social. Questa volta, però, a far parlare non è nessun rumors sulla sua vita amorosa, ma sua una foto postata sui social. Stando a quanto mostrato dalla pagina Instagram Veryinutilpeople, lo scatto in questione non apparterrebbe affatto alla L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) A finire al centro dell’attenzione del web è, volto noto sia nel gossip che sui social. Questa volta, però, a far parlare non è nessun rumors sulla sua vita amorosa, ma sua unata sui social. Stando a quanto mostrato dalla paginaVeryinutilpeople, lo scatto in questione non apparterrebbe affatto alla L'articolo

ho_f4me : @hilarystasi_ mi dispiace ma vi batto tutti: loredana berté, sophia loren, mia martini e belen rodriguez - Massimi64685567 : @dome19641 @FBiasin >Maicon è il primo terzino della storia a tutta fascia dice una calzata enorme!Ma siete talment… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez: effusioni bollenti con il suo bell’Antonio #gossipitalianews - ludogi10 : RT @SilviaMangiapa1: Lui che si aspettava come sorpresa Belén Rodriguez o chissà chi, e invece si ritrova Luca Argentero #CePostaPerTe http… - moonchicca : RT @isainsolia: Visto che lui le ha fatto il profumo e non l’anello adesso lei gli porta come regalo Luca Argentero e non Belen Rodriguez.… -