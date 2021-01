Basket, Serie A 2020-2021: la Reyer Venezia piega facilmente Reggio Emilia (Di domenica 10 gennaio 2021) La Reyer Venezia piega facilmente Reggio Emilia nell’ultimo match in programma oggi della quindicesima giornata di Serie A Basket 2020-2021. I lagunari si sono imposti con il risultato finale di 95-75. Il migliore in campo è stato un Mitchell Watt che ha realizzato ben ventidue punti, tirando 9/13 dal campo, e ha raccolto otto rimbalzi, di cui quattro in attacco. Il match ha visto la Reyer partire letteralmente a cannone. Già dopo i primi quattro minuti, infatti, i lagunari avevano raggiunto la doppia cifra di vantaggio sul 18-8. Dopo essere stata anche sotto di tredici, grazie a un ottimo Taylor, Reggio Emilia è riuscita a ricucire un minimo e a chiudere il primo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Lanell’ultimo match in programma oggi della quindicesima giornata di. I lagunari si sono imposti con il risultato finale di 95-75. Il migliore in campo è stato un Mitchell Watt che ha realizzato ben ventidue punti, tirando 9/13 dal campo, e ha raccolto otto rimbalzi, di cui quattro in attacco. Il match ha visto lapartire letteralmente a cannone. Già dopo i primi quattro minuti, infatti, i lagunari avevano raggiunto la doppia cifra di vantaggio sul 18-8. Dopo essere stata anche sotto di tredici, grazie a un ottimo Taylor,è riuscita a ricucire un minimo e a chiudere il primo ...

