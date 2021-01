Baronissi | cantiere città della medicina | dal 12 gennaio modifica alla viabilità

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Dal 12sarà chiusa al traffico la corsia sinistra di via Allende, nel tratto via Convento – via Allende (direzione di marcia– Orignano) per lavori di asfalto e sottofondo. Si tratta di un intervento già programmato, previsto nell’ambito delle opere di infrastrutturazione delaperto di, rinviato di alcune settimane a causa del maltempo. Per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza, sarà chiusa al traffico via Allende (corsia sinistra) nel tratto di strada che va dall’intersezione con via Convento fino all’intersezione con via Allende (direzione di marcia– Orignano). Il traffico veicolare proveniente da via don Minzoni e via ...