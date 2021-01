Bakayoko dà tre punti pesanti al Napoli Lazio comoda a Parma Il Verona si conferma | 2-1

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tre vittoriein zona europea quelle maturate nel pomeriggio. Ilriscatta la brutta sconfitta interna di mercoledì scorso con lo Spezia e vince 2-1 con l’Udinese alla Dacia Arena. Gara complicata per i partenopei, in vantaggio con un rigore di Insigne. Pareggio friulano con Lasagna dopo un pasticcio di Rrahmani. Al 90?regala i 3a Gattuso e scaccia la crisi del. Vittoria anche per lachemente vince 2-0 al Tardini con il. Nella ripresa, Luis Alberto e Caicedo regalano i 3ai biancocelesti. Male il ritorno di D’Aversa al. Infine, sialla grande ilche batte 2-1 il Crotone al Bentegodi. Il primo gol di ...