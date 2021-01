Azzolina: "Perché l'aperitivo sì e a scuola no?" (Di domenica 10 gennaio 2021) “Rispetto alle superiori, il governo ha fatto tutto quello che poteva e gli impegni li ha mantenuti grazie anche al lavoro importante dei prefetti e della comunità scolastica”.Intervistata dal Corriere della Sera, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina contrattacca: “molte Regioni si sono sfilate dall’accordo sulla riapertura - dice - e sarebbe bene che le famiglie e gli studenti capissero Perché”.Secondo Azzolina, “si chiude prima la scuola Perché socialmente è stata messa nel fondo dello sgabuzzino. Devono spiegarmi Perché, dove è quasi tutto aperto, gli studenti al pomeriggio possono andare a prendere l’aperitivo, mentre non possono andare in classe con la mascherina, l’igienizzante e i banchi separati. Il punto è culturale, non sanitario”.“Il governo ha fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 gennaio 2021) “Rispetto alle superiori, il governo ha fatto tutto quello che poteva e gli impegni li ha mantenuti grazie anche al lavoro importante dei prefetti e della comunità scolastica”.Intervistata dal Corriere della Sera, la ministra dell’Istruzione Luciacontrattacca: “molte Regioni si sono sfilate dall’accordo sulla riapertura - dice - e sarebbe bene che le famiglie e gli studenti capissero”.Secondo, “si chiude prima lasocialmente è stata messa nel fondo dello sgabuzzino. Devono spiegarmi, dove è quasi tutto aperto, gli studenti al pomeriggio possono andare a prendere l’, mentre non possono andare in classe con la mascherina, l’igienizzante e i banchi separati. Il punto è culturale, non sanitario”.“Il governo ha fatto ...

