Aumentano contagi e terapie intensive: famoso fotografo suicida a Napoli per la crisi da Covid (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 i contagi di coronavirus in Italia resi noti oggi, 10 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 361 morti che portano il totale a 78.755 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 139.758 tamponi in 24 ore, il tasso di positività è al 13,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.615, con un incremento di 22 unità. Intanto, si lavora al nuovo dpcm che arriverà per il 16 gennaio con nuove misure e regole per contrastare la diffusione del coronavirus. Si baserà ancora sulla suddivisione delle regioni in zone di colore diverso in relazione al differente livello di rischio, la nuova zona rossa e, probabilmente, anche la zona bianca. I dati di oggi nelle singole ... Leggi su secoloditalia

