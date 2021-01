Audi - Entro 15 anni la gamma sarà 100% elettrica

Leggi su quattroruote

(Di domenica 10 gennaio 2021) L'punta a eliminare gradualmente i motori endotermici dalla sua, per arrivare tra 10o al massimo tra 15 a offrire solo veicoli elettrici. A rivelarlo è il settimanale tedesco WirtschaftsWoche, in un articolo di scenario dedicato alla figura dell'amministratore delegato Markus Duesmann. A breve il cronoprogramma. Secondo la testata tedesca, la Casa di Ingolstadt è già al lavoro per definire una strategia che stabilisca i tempi per la progressiva cancellazione dei propulsori a combustione interna da tutti gli stabilimenti. Di più: nei prossimi mesi saranno annunciati una serie di obiettivi temporali che porteranno l'alla totale elettrificazione dell'offerta. Duesmann, dal canto suo, spiega l'importanza della sostenibilità ed esclude un impatto negativo sulle performance finanziarie dell'azienda: "La ...