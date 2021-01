Atletico Madrid, fatta per l’arrivo di Dembelé dal Lione (Di domenica 10 gennaio 2021) Altro importante innesto in casa Atletico Madrid. Come riporta Marca, i “colchoneros” hanno chiuso con il Lione per l’acquisto di Moussa Dembelé. L’attaccante francese sarà infatti il sostituto di Diego Costa nella rosa di Simeone, dopo l’addio allo spagnolo prima di Natale. Il Lione ha accettato la cifra di 33 milioni di euro messa sul piatto dagli spagnoli. Martedì Dembelé sarà a Madrid per la firma con l’Atletico. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Altro importante innesto in casa. Come riporta Marca, i “colchoneros” hanno chiuso con ilper l’acquisto di Moussa. L’attaccante francese sarà infatti il sostituto di Diego Costa nella rosa di Simeone, dopo l’addio allo spagnolo prima di Natale. Ilha accettato la cifra di 33 milioni di euro messa sul piatto dagli spagnoli. Martedìsarà aper la firma con l’. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - Miguel84035615 : RT @Thetransferbull: ???? L'Atlético Madrid è a un passo dall'acquistare Moussa Dembele dall'OL come sostituto di Costa. Il giocatore partirà… - BombeDiVlad : ????DALLA SPAGNA - #Atletico, fatta per #Dembele ??Giocatore atteso martedì a Madrid #LeBombeDiVlad #LBDV… - ItaSportPress : Atletico Madrid in difficoltà: la neve blocca gli allenamenti - - forzagranata1 : ?? #CALCIO 'Atletico Madrid, arriva Dembélé: accordo trovato con il Lione' Come riporta As, l'attaccante è atteso i… -