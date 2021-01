Atalanta | Gomez se la prende ancora con Gasperini – FOTO

Leggi su calcionews24

C'è un nuovo capitolo nel divorzio fra il Papue Gian Piero. L'argentino ha usato i social per rispondere alle parole del tecnico Continua la guerra a distanza fra il Papue il tecnico dell'Gian Piero. L'argentino ha utilizzato i social per rispondere alle parole dell'allenatore, che ieri dopo la vittoria sul Benevento ha spiegato che l'esclusione diera di natura tecnica in quanto, con lui in campo, il centrocampo nerazzurro soffriva maggiormente. Cosìha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una serie di stories in cui mostra alcune situazioni di gioco in cui il Papu è protagonista sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Una frecciata per ribadire la sua duttilità tattica.