Assalto al Congresso Usa, Papa Francesco: 'Promuovere la riconciliazione e tutelare la democrazia' (Di domenica 10 gennaio 2021) 'Rivolgo un saluto affettuoso al popolo degli Stati Uniti d'America, scosso dal recente assedio al Congresso - ha detto Papa Francesco all'Angelus -. Prego per coloro che hanno perso la vita, cinque, ... Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021) 'Rivolgo un saluto affettuoso al popolo degli Stati Uniti d'America, scosso dal recente assedio al- ha dettoall'Angelus -. Prego per coloro che hanno perso la vita, cinque, ...

