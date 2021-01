(Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - "Esorto le autorità ed il popolo" degli Stati Uniti "a mantenere alto il senso di responsabilità affinché siano rasserenati gli animi e si tutelino ie si promuova la riconciliazione nazionale". Lo ha dettoFrancesco all'Angelus. "Rivolgo un saluto affettuoso alla popolazione degli Stati Uniti, scossa dal recente assedio al", sono state le parole del Pontefice, "prego per quanti hanno perso la vita sono stati cinque. La violenza è sempre autodistruttiva, sempre. Bisogna tenere viva la cultura della cura".

PaoloGentiloni : Il 45% dei repubblicani approva l’assalto al Congresso. Quella banda di estremisti violenti è figlia legittima di a… - Ettore_Rosato : Le scene dell’assalto al Congresso USA non hanno insegnato nulla a certi personaggi. Eccone l’esempio: questo blogg… - sole24ore : #Twitter chiude definitivamente il profilo di #Trump. Il presidente #Usa twitta dall'account ufficiale #Potus ma an… - sulsitodisimone : Assalto al Congresso Usa, il Papa: 'tutelare i valori democratici' - BlasPas2 : RT @IlPrimatoN: Chi parla di 'fatto senza precedenti' non conosce minimamente la storia americana -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Congresso

Città del Vaticano - «Negli Stati Uniti si tutelino i valori democratici». Papa Francesco commenta il recente assalto al Congresso americano e non nasconde la sua ...Il fratello Nachman lo ha difeso: "E' stato spinto dentro". Si tratta dello stesso Nachman che ha minacciato il sindaco di New York, De Blasio, per revocare il lockdown: "Altrimenti ci rivolgeremo a T ...