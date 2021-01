Ascolti TV | Sabato 9 gennaio 2021. In 6,2 mln per l’esordio di C’è Posta per Te (27.98%). Affari Tuoi cala al 15.92% (Di domenica 10 gennaio 2021) Maria De Filippi, C'è Posta Per Te 2021 Nella serata di ieri, Sabato 9 gennaio 2021, su Rai1 – dalle 20.43 alle 22.42 – la terza puntata di Affari Tuoi ha conquistato 4.314.000 spettatori pari al 15.92% di share (Dopo Affari Tuoi della durata di 3 minuti: 2.025.000 – 8.11%). Su Canale 5 – dalle 21.14 alle 0.39 – l’esordio di C’è Posta per Te, con ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero, ha raccolto davanti al video 6.271.000 spettatori pari al 27.98% di share (Buonanotte di 2 minuti e mezzo: 3.227.000 – 30.79%). Il people show ha ottenuto 15.029.000 contatti. Su Rai2 la seconda stagione di FBI in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Blue Bloods ha ottenuto .000 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 10 gennaio 2021) Maria De Filippi, C'èPer TeNella serata di ieri,, su Rai1 – dalle 20.43 alle 22.42 – la terza puntata diha conquistato 4.314.000 spettatori pari al 15.92% di share (Dopodella durata di 3 minuti: 2.025.000 – 8.11%). Su Canale 5 – dalle 21.14 alle 0.39 –di C’èper Te, con ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero, ha raccolto davanti al video 6.271.000 spettatori pari al 27.98% di share (Buonanotte di 2 minuti e mezzo: 3.227.000 – 30.79%). Il people show ha ottenuto 15.029.000 contatti. Su Rai2 la seconda stagione di FBI in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Blue Bloods ha ottenuto .000 ...

davidemaggio : Ascolti TV di ieri, sabato 9 gennaio 2021. In 6,2 mln per l'esordio di C'è Posta per Te (27.98%). Affari Tuoi cala… - Unf_Tweet : - annatomasi1 : RT @fabiofabbretti: La nuova stagione di #CePostaPerTe parte subito forte con quasi 6,3 milioni di spettatori e il 28% di share. Non regge… - SalvatoreCow : RT @fabiofabbretti: La nuova stagione di #CePostaPerTe parte subito forte con quasi 6,3 milioni di spettatori e il 28% di share. Non regge… - annatomasi1 : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV: 6.271.000 (27.98%) per #CePostaPerTe, Affari Tuoi cala al 15.92% -