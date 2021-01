Arte: Jacopo di Cione, pala d’altare all’asta a New York il 29 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) New York, 10 gen. – (Adnkronos) – Un dipinto gotico raffigurante una “Madonna col Bambino e i santi Lorenzo e Margherita” del pittore fiorentino Jacopo di Cione (Firenze, 1325 – 1399) – fratello degli artisti Andrea Orcagna e Nardo e Matteo di Cione – andrà all’asta da Sotheby’s a New York il prossimo 29 gennaio con una stima tra 300.000 e 500.000 dollari. La vendita viene realizzata nell’ambito di un accordo transattivo tra gli eredi del defunto proprietario, Hester Diamond, mecenate d’Arte e interior designer di New York scomparso un anno fa, e quelli del precedente proprietario, August Liebmann Mayer, un importante storico dell’Arte, figlio di una famiglia ebrea tedesca, ucciso nel lager d Auschwitz nel ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) New, 10 gen. – (Adnkronos) – Un dipinto gotico raffigurante una “Madonna col Bambino e i santi Lorenzo e Margherita” del pittore fiorentinodi(Firenze, 1325 – 1399) – fratello degli artisti Andrea Orcagna e Nardo e Matteo di– andràda Sotheby’s a Newil prossimo 29con una stima tra 300.000 e 500.000 dollari. La vendita viene realizzata nell’ambito di un accordo transattivo tra gli eredi del defunto proprietario, Hester Diamond, mecenate d’e interior designer di Newscomparso un anno fa, e quelli del precedente proprietario, August Liebmann Mayer, un importante storico dell’, figlio di una famiglia ebrea tedesca, ucciso nel lager d Auschwitz nel ...

