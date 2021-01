Ariano, ladri in azione travestiti con tute anti-Covid (Di domenica 10 gennaio 2021) Furto nei supermercati: ladri bloccati dopo un inseguimento 16 dicembre 2020 Nella giornata di ieri, in un quartiere residenziale di Ariano Irpino, alcuni ladri hanno indossato le tute bianche anti ... Leggi su avellinotoday (Di domenica 10 gennaio 2021) Furto nei supermercati:bloccati dopo un inseguimento 16 dicembre 2020 Nella giornata di ieri, in un quartiere residenziale diIrpino, alcunihanno indossato lebianche...

Alcuni ladri, vestiti di tute bianche come quelle anti-Covid utilizzate dagli operatori sanitari, hanno preso di mira quattro villette in contrada Torana, ad Ariano Irpino, nonostante fossero occupate ...

