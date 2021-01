Area 51 | un fotografo riesce a catturare l’impensabile | ecco cos’ha visto

Leggi su howtodofor

(Di domenica 10 gennaio 2021) Delle foto scattate il giorno di Natale nello Stato Usa del Nevada stanno dando nuova forza ai misteri e alle teorie del complotto che aleggiano da anni intorno all'51. Intorno a tale base dell'aviazione americana, protetta da una stringente sorveglianza e da elevate misure di sicurezza, sono infatti maturate innumerevoli ipotesi su cosa si nasconderebbe realmente all'interno della struttura militare. Una delle tesi più esplosive è quella per cui, nella base, sarebbero conservati i corpi di alcuni extraterrestri, nonché dei rottami di navicelle spaziali. A riaccendere il mito dell'51 ci ha pensato in queste vacanze natalizie Gabe Zeifman, pilota, formatore di controllori di volo e appassionato di fotografia. (Continua..) Egli, il 25 dicembre, ha appunto sorvolato con il suo aereo Cessna 150 privato, in tre diverse incursioni, ...