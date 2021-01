Arcuri, è appena arrivato l’annuncio: finalmente una bella notizia per gli italiani (Di domenica 10 gennaio 2021) "Noi riusciremo a vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno entro il prossimo autunno". Lo ha sottolineato Domenica Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus intervenendo a 'Mezz'ora in più su Rai3. "Abbiamo avuto nel pieno della seconda ondata l’indice Rt che è arrivato vicino a 2, sono state introdotte misure di contenimento e si è abbassato fino ad arrivare sotto l'1. Nelle ultime settimane questo indice è ricominciato a salire. È sopra 1, lontano da quello di qualche tempo fa ma diverso anche da 0,8". "La vicenda è molto semplice, abbiamo capito tutti che la moltiplicazione dei contagi si evita con le misure che oramai fanno parte del nostro patrimonio cognitivo, distanziamento, assenza di assembramenti, protezione con le mascherine, igiene delle mani e delle altre parti sensibili del corpo. Nessuno può ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 gennaio 2021) "Noi riusciremo a vaccinare tutti gliche lo vorranno entro il prossimo autunno". Lo ha sottolineato Domenica, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus intervenendo a 'Mezz'ora in più su Rai3. "Abbiamo avuto nel pieno della seconda ondata l’indice Rt che èvicino a 2, sono state introdotte misure di contenimento e si è abbassato fino ad arrivare sotto l'1. Nelle ultime settimane questo indice è ricominciato a salire. È sopra 1, lontano da quello di qualche tempo fa ma diverso anche da 0,8". "La vicenda è molto semplice, abbiamo capito tutti che la moltiplicazione dei contagi si evita con le misure che oramai fanno parte del nostro patrimonio cognitivo, distanziamento, assenza di assembramenti, protezione con le mascherine, igiene delle mani e delle altre parti sensibili del corpo. Nessuno può ...

corpuslux51 : @Mezzorainpiu @RaiTre Perché non ha contestato le affermazioni di Arcuri, visto che appena ieri, in un suo imterven… - stormi1904 : @ardigiorgio Se non mette in ogni discorso più di una frase che appena sentita sembra 'pregnante', ma riletta non s… - emme_di : RT @fcastro72: @emme_di Sono di fuori arcuri ha appena detto che rt si è ridotto del 100% cioè azzerato. Ma con gente così come si può anda… - fcastro72 : @emme_di Sono di fuori arcuri ha appena detto che rt si è ridotto del 100% cioè azzerato. Ma con gente così come si può andare avanti - AdeSenise : @DavideGiac Ho appena ascoltato in diretta tv il comm. Arcuri. È stato molto chiaro su tutti i passaggi della campa… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri appena Vaccini anti Covid, la Campania: "Dosi finite". E altre Regioni lanciano l'allarme: "Siamo in riserva, ris... la Repubblica Vaccini anti Covid, la Campania: "Dosi finite". E altre Regioni lanciano l'allarme: "Siamo in riserva, rischiamo lo stop"

In Campania le dosi di vaccino anti-Covid sono finite e la campagna vaccinale stasera dovrà già fermarsi. A sole due settimane dal Vaccine-Day del 27 dicembre. Impossibile continuare a proteggere il p ...

Nursing Up nazionale: impossibile vaccinare tutti gli italiani entro l'autunno

«Come il Commissario Straordinario Arcuri ieri si è affrettato nuovamente a proclamare, se non subentrerà in corso d’opera un piano strategico nuovo e adeguato che dia una sferzata di energia a ...

In Campania le dosi di vaccino anti-Covid sono finite e la campagna vaccinale stasera dovrà già fermarsi. A sole due settimane dal Vaccine-Day del 27 dicembre. Impossibile continuare a proteggere il p ...«Come il Commissario Straordinario Arcuri ieri si è affrettato nuovamente a proclamare, se non subentrerà in corso d’opera un piano strategico nuovo e adeguato che dia una sferzata di energia a ...