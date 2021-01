Aquileia Harvest 2020 | un’esperienza filmica e in web che punta a valorizzare la ricchezza dei luoghi

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 10 gennaio 2021) L’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha partecipato alla videoconferenza di presentazione del progettoe in web cheladei, anche del Friuli Venezia Giulia, partendo dae focalizzando il rapporto tra il vino e l’essere umano. Un rapporto importante che secondo l’assessore può divenire occasione di promozione anche culturale del nostro articolato territorio, ricco di attrattive e di peculiarità. “Il rapporto tra il vino e la gente – ha ricordato Gibelli -, fa parte della nostra storia e della nostra cultura: gli antichi romani sono arrivati anche nelle nostre terre, e come in altre che intendevano colonizzare, vi hanno impiantato le ...