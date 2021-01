Anticipazioni Il Segreto martedì 12 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 10 gennaio 2021)12– La malattia di Marta: Begona teme che le condizioni di sua figlia siano la spia di qualcosa di più grave. Per questo motivo decide di indagare ma cercando di non far capire a sua figlia la natura delle sue preoccupazioni. Successivamente Isabel proverà a mettere contro Alicia e Tomas, riuscendo anche nel suo folle piano per allontanarli. L'articolo News Programmi Tv.