Ansia e paura per la gravidanza di Chiara Ferragni: ecco cosa è successo (Di domenica 10 gennaio 2021) Tanta paura e tanta Ansia per la gravidanza di Chiara Ferragni caduta nel corso di una passeggiata: per fortuna tutto è andato per il meglio. Il post Instagram con la foto dell’ecografia rassicura tutti. Tanta Ansia e tanta paura per la gravidanza di Chiara Ferragni, la più nota influencer italiana, nonché moglie del popolare rap Federico Leonardo Lucia in arte Fedez. I fatti. “Mentre camminavo nella natura” scrive la Ferragni in un post Instagram comparso nel primo pomeriggio di ieri, 9 gennaio, “sono caduta”. Le condizioni della bambina e della mamma Visto lo stato della Ferragni incinta di otto mesi è scattata subito la paura e ... Leggi su ck12 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tantae tantaper ladicaduta nel corso di una passeggiata: per fortuna tutto è andato per il meglio. Il post Instagram con la foto dell’ecografia rassicura tutti. Tantae tantaper ladi, la più nota influencer italiana, nonché moglie del popolare rap Federico Leonardo Lucia in arte Fedez. I fatti. “Mentre camminavo nella natura” scrive lain un post Instagram comparso nel primo pomeriggio di ieri, 9 gennaio, “sono caduta”. Le condizioni della bambina e della mamma Visto lo stato dellaincinta di otto mesi è scattata subito lae ...

aurora26010 : RT @xpablossmile: Buonanotte solo a Francesco Maria Oppini perché la sua partecipazione al grande fratello e la sua amicizia con Tommaso mi… - Matteo18110667 : RT @fcastro72: @myrtamerlino Non di sola paura e virus vive l'uomo. Fatevene una ragione. PS ci sono fior di studi che danno per quasi impo… - fedsdonnyslad : RT @itsdreena: Posso dirvi che secondo me Giulia tiene così tanto ad un parere positivo di Tommaso perché ha paura di essere nominato da lu… - tiprendoacalci : RT @sorrisidilouis: Io non ne posso più di tutta questa ansia per l'università. Vivo con la paura di venire bocciata agli esami, di deluder… - truuudetective : RT @fcastro72: @myrtamerlino Non di sola paura e virus vive l'uomo. Fatevene una ragione. PS ci sono fior di studi che danno per quasi impo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ansia paura Rientro in classe in Puglia, per le famiglie misto di "paura, ansia e rabbia" BariViva Ansia e paura per la gravidanza di Chiara Ferragni: ecco cosa è successo

Paura e ansia per la gravidanza di Chiara Ferragni vittima di una brutta caduta: il post con la foto dell'ecografia rassicura tutti.

La scuola nel tunnel

Scrivo perché oggi non riesco proprio ad arrendermi al senso di triste impotenza che provo di fronte al perpetrarsi della situazione, ormai più che urgente, drammatica, della scuola italiana. Sono un’ ...

Paura e ansia per la gravidanza di Chiara Ferragni vittima di una brutta caduta: il post con la foto dell'ecografia rassicura tutti.Scrivo perché oggi non riesco proprio ad arrendermi al senso di triste impotenza che provo di fronte al perpetrarsi della situazione, ormai più che urgente, drammatica, della scuola italiana. Sono un’ ...