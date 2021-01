Andrea Damante anticipa la Pasqua | Grande sorpresa nell’uovo

Leggi su kronic

(Di domenica 10 gennaio 2021)sul suo profilo Instagram, e non di poco, la. Nelle sue storie appare lanascosta(Instagram)è un famoso modello, deejay ed influencer. La sua fama è dovuta principalmente all’aver partecipato come tronista al famoso dating show Uomini e Donne. Proprio in questo programma conosce Giulia De Lellis e tra i due è amore a prima vista. La sua scelta ricadrà proprio sulla De Lellis e tra i due comincerà una storia che sarà pane quotidiano per le maggiori riviste che trattano di cronache rosa. Nonostante il tanto amore che la coppia ostenta sui social la loro relazione finisce nel 2018. Opinione comune è che ...