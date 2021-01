Anche Happening Cult sulla Rotta di Enea (Di domenica 10 gennaio 2021) L’associazione Culturale romana Happening Cult intraprende il viaggio ed entra nel network del progetto di “Rotta di Enea” Enea, racconta Virgilio, in fuga da una Troia in fiamme arriva sulle coste laziali. È da questo approdo romano, spiega la Dire (www.dire.it), che la “Rotta di Enea” presieduta da Giovanni Cafiero ha scelto di coinvolgere per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 10 gennaio 2021) L’associazioneurale romanaintraprende il viaggio ed entra nel network del progetto di “di, racconta Virgilio, in fuga da una Troia in fiamme arriva sulle coste laziali. È da questo approdo romano, spiega la Dire (www.dire.it), che la “di” presieduta da Giovanni Cafiero ha scelto di coinvolgere per… L'articolo Corriere Nazionale.

Vas_Happening_M : RT @xmsprouse_: l’unica amicizia che tutti davano per scontato, è anche l’unica che ancora esiste - Vas_Happening_M : Anche Iron Man 2 - Vas_Happening_M : RT @ansiagratis: le altre ragazze: siero, latte detergente, crema idratante, contorno occhi io: “vabbè la crema corpo va bene anche per l… - Vas_Happening_M : Sì. E rinuncerei anche ai miei reni. - IlSignorPalomar : MODERN HUT - I DON'T WANT TO GET ADJUSTED TO THIS WORLD ???? | indie rock A metà tra cantautorato e indie rock, la vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Happening Donald Trump bannato anche da Twitter Informa Anche Happening Cult sulla Rotta di Enea

L’associazione culturale romana Happening Cult intraprende il viaggio ed entra nel network del progetto di “Rotta di Enea” Enea, racconta Virgilio, in fuga da una Troia in fiamme arriva sulle coste ...

“S-concerto di Capodanno”, Paolo Rossi in diretta dal teatro Miela di Trieste con uno spettacolo bizzarro tra musica e parole

Pensando al concerto di Capodanno la mente va subito a Vienna e alla sua “Sala d’Oro” o al Gran Teatro La Fenice, ma quest’anno anche Trieste può dire la sua grazie al genio eccentrico di Paolo Rossi ...