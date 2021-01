Altro che sciamano Jack Angeli di origini italiane: si chiama Jacob Chansley e sostiene Trump (Di domenica 10 gennaio 2021) Arrivano indicazioni molto importanti dagli Stati Uniti a proposito di Jack Angeli, lo sciamano protagonista degli scontri a Capitol Hill il giorno dell’Epifania con presunte origini italiane, considerando il fatto che il suo vero nome è Jacob Chansley. Come riportato alcuni giorni fa, non poteva certo bastare il presunto nome dell’uomo per dare per scontato che si trattasse di una persona con famiglia proveniente dal nostro Paese. Non c’erano prove allora, figuriamoci oggi, che è venuta a galla la vera identità del soggetto in questione. Dallo sciamano Jack Angeli di origini italiane a Jacob Chansley In sostanza, dopo il suo arresto avvenuto nella ... Leggi su bufale (Di domenica 10 gennaio 2021) Arrivano indicazioni molto importanti dagli Stati Uniti a proposito di, loprotagonista degli scontri a Capitol Hill il giorno dell’Epifania con presunte, considerando il fatto che il suo vero nome è. Come riportato alcuni giorni fa, non poteva certo bastare il presunto nome dell’uomo per dare per scontato che si trattasse di una persona con famiglia proveniente dal nostro Paese. Non c’erano prove allora, figuriamoci oggi, che è venuta a galla la vera identità del soggetto in questione. DallodiIn sostanza, dopo il suo arresto avvenuto nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Altro che SanPa, altro che Muccioli: si parli del vero problema sulla droga in Italia Il Fatto Quotidiano Coronavirus, in Italia il tasso di positività risale al 13,3%

Coronavirus, in Italia il tasso di positività risale al 13,3%. Ministero della Salute - Oggi 18mila 627 nuovi casi e 361 morti - Aumentano le terapie intensive (+22) e i ricoveri in ospedale (+167) ...

GfVip è tutto finito? La notizia è arrivata ora

Gf vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, qualcosa non va tra loro? Gf vip, Stefania Orlando contro Tommaso Zorzi. Durante la serata del Gf a tema l’influencer si è divertito moltissimo insieme alla m ...

