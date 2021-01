Altro che disperati, c’è anche un amministratore delegato tra le persone arrestate per l’assalto al Campidoglio (Di domenica 10 gennaio 2021) Può essere rassicurante pensare che ad aver preso d’assalto il Campidoglio il 6 gennaio c’erano soltanto personaggi come lo sciamano Jake Angeli (che di nome fa Jacob Chansley) e altri seguaci della setta QAnon, ma in realtà non è così. Lo dimostra la storia di Brad Rukstales, Ceo di una compagnia di marketing, Cogensia, di Chicago, tra le persone arrestate negli ultimi giorni. Uno dei volti più “rispettabili” dell’insurrezione, un esempio vivente dell’eterogeneità del trumpismo, che serve anche da monito rispetto a spiegazioni che tendono ad archiviare i fatti dell’Altro giorno – in cui sono morte cinque persone, tra cui un ufficiale di polizia – come la rivolta del popolo contro le élite. Il pentimento di Brad Come la maggior parte dei rivoltosi, Ruckstales, uomo d’affari di ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021) Può essere rassicurante pensare che ad aver preso d’assalto ilil 6 gennaio c’erano soltanto personaggi come lo sciamano Jake Angeli (che di nome fa Jacob Chansley) e altri seguaci della setta QAnon, ma in realtà non è così. Lo dimostra la storia di Brad Rukstales, Ceo di una compagnia di marketing, Cogensia, di Chicago, tra lenegli ultimi giorni. Uno dei volti più “rispettabili” dell’insurrezione, un esempio vivente dell’eterogeneità del trumpismo, che serveda monito rispetto a spiegazioni che tendono ad archiviare i fatti dell’giorno – in cui sono morte cinque, tra cui un ufficiale di polizia – come la rivolta del popolo contro le élite. Il pentimento di Brad Come la maggior parte dei rivoltosi, Ruckstales, uomo d’affari di ...

Quando si dice che i libri vanno a ruba. Quando scoppia un fenomeno letterario con la corsa ad acquistare l'ultimo volume "cartaceo" è sempre una notizia positiva in tempi ...

Veronica Ursida è stata una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. La dama è uscita la scorsa primavera dalla trasmissione per ...

