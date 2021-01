Altri 18mila contagi e 361 morti. Arcuri: “Ora abbiamo un’arma, il vaccino. I numeri sconfiggono le parole. In 10 giorni abbiamo vaccinato 600mila persone (Di domenica 10 gennaio 2021) “L’effetto delle misure di contenimento introdotte il 23 dicembre non è ancora evidente. Lo sviluppo e la contaminazione è, al momento, più contenuta in Italia rispetto ad Altri paesi europei, ma questo non deve farci dire che ce la siamo cavata”. E’ quanto ha detto a Mezz’ora in più il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, a proposito dell’andamento dell’epidemia in Italia. “Siamo di fronte a un’epidemia – ha aggiunto il Commissario – che va avanti da quasi un anno a fasi altalenanti. Dobbiamo raccomandare di andare avanti con cautela, prudenza, responsabilità e pazienza. Ma ora abbiamo un’arma, il vaccino”. “Prendiamo atto – ha aggiunto Arcuri – che i numeri sconfiggono le parole. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) “L’effetto delle misure di contenimento introdotte il 23 dicembre non è ancora evidente. Lo sviluppo e la contaminazione è, al momento, più contenuta in Italia rispetto adpaesi europei, ma questo non deve farci dire che ce la siamo cavata”. E’ quanto ha detto a Mezz’ora in più il Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico, a proposito dell’andamento dell’epidemia in Italia. “Siamo di fronte a un’epidemia – ha aggiunto il Commissario – che va avanti da quasi un anno a fasi altalenanti. Dobbiamo raccomandare di andare avanti con cautela, prudenza, responsabilità e pazienza. Ma ora, il”. “Prendiamo atto – ha aggiunto– che ile. ...

