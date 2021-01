Alto Adige, il capo degli Schuetzen si dimette. Il suo rap online “Mamma Tirol” fa scandalo Anpi: “Brodo di coltura per discriminazione” (Di domenica 10 gennaio 2021) Il comandate degli Schützen Altoatesini scivola sul video rap che ha girato come messaggio di fine anno. Jürgen Wirth Anderlan si è dimesso dopo le polemiche scatenate dalla canzone “Mama Tirol” ritmata con riferimenti ultratradizionalisti, critiche agli ecologisti, agli omosessuali, alle “spie e ai bugiardi” che circondano i sudTirolesi costretti a vivere “nella nazione sbagliata”. Anderlan, che ha una lunga barba, si è fatto riprendere in cantina, mentre sfoglia un album e osserva vecchie foto, alla luce di due candelabri d’argento. I cappelli piumati hanno diffuso un comunicato in cui non fanno riferimento al brano musicale, ma affermano di voler continuare a rappresentare i propri valori, la “fede cristiana” e la “difesa della heimat”, la “libertà e la dignità dell’uomo”. Postato su Youtube, il video è poi stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Il comandateSchützenatesini scivola sul video rap che ha girato come messaggio di fine anno. Jürgen Wirth Anderlan si è dimesso dopo le polemiche scatenate dalla canzone “Mama” ritmata con riferimenti ultratradizionalisti, critiche agli ecologisti, agli omosessuali, alle “spie e ai bugiardi” che circondano i sudesi costretti a vivere “nella nazione sbagliata”. Anderlan, che ha una lunga barba, si è fatto riprendere in cantina, mentre sfoglia un album e osserva vecchie foto, alla luce di due candelabri d’argento. I cappelli piumati hanno diffuso un comunicato in cui non fanno riferimento al brano musicale, ma affermano di voler continuare a rappresentare i propri valori, la “fede cristiana” e la “difesa della heimat”, la “libertà e la dignità dell’uomo”. Postato su Youtube, il video è poi stato ...

